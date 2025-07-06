«ПСЖ» и «Реал» – главные фавориты КЧМ перед 1/2 финала по версии букмекеров
Букмекеры обновили котировки на итоги клубного ЧМ перед 1/2 финала.
Фаворитом турнира остается «ПСЖ» – на трофей парижан можно поставить за 2.40. Вторым в линии идет «Реал» (2.90), третьим – «Челси» (4.00), последним – «Флуминенсе» (13.00).
В полуфинале «ПСЖ» сыграет с «Реалом», «Челси» встретится с «Флуминенсе».
3 топ-клуба в полуфинале КЧМ: и кто фаворит? «ПСЖ» выше «Реала» и «Челси»
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Опубликовала: Венера Кравченко
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