Гонсало Гарсия стал топ-претендентом на победу в бомбардирской гонке КЧМ. Перед турниром форвард «Реала» не входил в список фаворитов у букмекеров

Гонсало Гарсия стал главным фаворитом на победу в бомбардирской гонке клубного ЧМ.

Перед турниром букмекеры сформировали список претендентов на звание лучшего бомбардира. В него входили 30 игроков, Гарсии среди них не было. Главными фаворитами котировались Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд.

Гарсия забил 4 гола на турнире. Столько же мячей на счету Серу Гирасси («Боруссия»), Маркоса Леонардо («Аль-Хилаль») и Анхеля Ди Марии («Бенфика»). Теперь на победу форварда «Реала» в бомбардирской гонке дают коэффициент 2.00.

Также в топ-5 фаворитов входит вингер «Челси» Педру Нету, он забил 3 гола. Остальные игроки из пятерки претендентов не смогут улучшить свою статистику, их команды вылетели из турнира.

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