MLB отстранила питчера «Кливленд Гардианс» Ортиса из-за подозрительных ставок
Главная лига бейсбола (MLB) отстранила питчера «Кливленд Гардианс» Луиса Ортиса из-за подозрительных ставок.
Несколько букмекеров сообщили руководству лиги о необычных пари на матчи с участием Ортиса. Крупные ставки были сделаны на исходы нескольких бросков питчера в двух играх, которые прошли в июне.
MLB начала расследование. Ортиса отстранили от бейсбола до 17 июля.
По правилам MLB бейсболистам можно играть на тотализаторе через легальных букмекеров, если ставки не касаются бейсбола и софтбола.
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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: ESPN
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