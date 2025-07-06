MLB отстранила питчера «Кливленд Гардианс» Ортиса из-за подозрительных ставок

Главная лига бейсбола (MLB) отстранила питчера «Кливленд Гардианс» Луиса Ортиса из-за подозрительных ставок.

Несколько букмекеров сообщили руководству лиги о необычных пари на матчи с участием Ортиса. Крупные ставки были сделаны на исходы нескольких бросков питчера в двух играх, которые прошли в июне.

MLB начала расследование. Ортиса отстранили от бейсбола до 17 июля.

По правилам MLB бейсболистам можно играть на тотализаторе через легальных букмекеров, если ставки не касаются бейсбола и софтбола.

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