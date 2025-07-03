«Бавария» – фаворит на подписание Рэшфорда. Вероятность перехода за пару дней выросла с 17% до 40%
Маркус Рэшфорд может перейти в «Баварию».
Мюнхенский клуб котируется фаворитом на подписание 27-летнего форварда за 2.50. Вероятность перехода Рэшфорда в «Баварию» за пару дней выросла с 17% до 40%.
Коэффициент 3.00 дают на то, что Рэшфорд останется в «МЮ», 3.50 – перейдет в «Барселону».
Сообщалось, что англичанин, последние полгода проведший в «Астон Вилле» на правах аренды, входит в расширенный список целей «Баварии».
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Cпортсе’‘
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