«Бавария» – фаворит на подписание Рэшфорда. Вероятность перехода за пару дней выросла с 17% до 40%

Маркус Рэшфорд может перейти в «Баварию».

Мюнхенский клуб котируется фаворитом на подписание 27-летнего форварда за 2.50. Вероятность перехода Рэшфорда в «Баварию» за пару дней выросла с 17% до 40%.

Коэффициент 3.00 дают на то, что Рэшфорд останется в «МЮ», 3.50 – перейдет в «Барселону».

Сообщалось, что англичанин, последние полгода проведший в «Астон Вилле» на правах аренды, входит в расширенный список целей «Баварии».

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