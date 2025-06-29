Бонифасе покинет «Байер» этим летом, считают букмекеры. Клуб может продать его за 50 млн евро

Букмекеры считают, что Виктор Бонифасе может покинуть «Байер».

Ранее сообщалось , что клуб может продать нигерийца за 50 млн евро. Аналитики дают коэффициент 1.80 на то, что Бонифасе начнет следующий сезон не в «Байере».

Если форвард останется в леверкузенском клубе, сыграет коэффициент 2.00.

В топ-5 потенциальных вариантов в букмекерской линии входят любой саудовский клуб (2.50), «Ньюкасл» (8.00) и чемпионат Турции (17.00).

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