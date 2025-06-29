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Бонифасе покинет «Байер» этим летом, считают букмекеры. Клуб может продать его за 50 млн евро

Букмекеры считают, что Виктор Бонифасе может покинуть «Байер».

Ранее сообщалось, что клуб может продать нигерийца за 50 млн евро. Аналитики дают коэффициент 1.80 на то, что Бонифасе начнет следующий сезон не в «Байере». 

Если форвард останется в леверкузенском клубе, сыграет коэффициент 2.00.

В топ-5 потенциальных вариантов в букмекерской линии входят любой саудовский клуб (2.50), «Ньюкасл» (8.00) и чемпионат Турции (17.00).

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовала: Венера Кравченко
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