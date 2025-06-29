«Зенит» – явный фаворит Кубка России в новом сезоне. «Спартак» и «Краснодар» – главные конкуренты, ЦСКА нет в топ-3

Букмекеры считают, что «Зенит» выиграет FONBET Кубок России в сезоне-2025/26.

Петербуржцы котируются главными фаворитами с коэффициентом 3.20. Второе место у букмекеров делят «Спартак» и «Краснодар» (по 7.00).

ЦСКА, действующий обладатель Кубка России, не вошел в топ-3. Армейцы вместе с «Динамо» находятся на четвертом месте, обе команды получили по коэффициенту 9.00.

«Локомотив» – пятый (11.00), финалист минувшего сезона «Ростов» – шестой (15.00).

Кубок России в новом сезоне: «Зенит» – снова фаворит, «Спартак» и «Краснодар» – главные конкуренты, ЦСКА нет в топ-3

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