Врач-психиатр Исаев: «В России большой рост игромании, пострадавших очень много. Социальная реклама и плакаты бесполезны – нужно глубокое общественное обсуждение»

Врач-психиатр, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев поддержал идею об обязательных отчислениях для букмекеров на борьбу с лудоманией.

«Я бы поддержал данную инициативу. Она несколько запоздала. Ее давно надо было ввести. Это новая сфера, на которую государство долгое время не обращало внимания.

Идет большой рост игромании. В частности, такой новый сегмент как букмекерские конторы. Люди, в том числе молодые мужчины, проигрывают огромные деньги на спортивных ставках. Пострадавших очень много. И, естественно, подозревая определенные сверхприбыли этих организаций – обложить дополнительным налогом – это своевременный шаг.

Но для того, чтобы эти деньги не растворились, необходимо продумать эффективную систему на регулярной основе. Чтобы эти деньги были потрачены для дела: на профилактику или на лечебные программы.

Социальная реклама и плакаты, по моему мнению – одно из самых бесполезных и коррупционных мероприятий. Чтобы это эффективно работало, к данному законопроекту должны в том числе прилагаться методические разработки, порядок оказания помощи и так далее.

Это должно подвергнуться глубокому всестороннему общественному обсуждению», – заявил психиатр.

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