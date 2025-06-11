Давид Багдасаров: «Наибольшую опасность для общества и букмекерской отрасли представляет не лудомания, а проблемный гемблинг»

Эксперт игрового рынка Давид Багдасаров высказался о проблеме развития лудомании в России.

– Насколько опасна сейчас проблема лудомании в России?

– Мы, к сожалению, можем опираться только на цифры с легального букмекерского рынка, а по всему остальному только думать и гадать.

По моему мнению, наибольшую опасность для общества и самой отрасли представляет не лудомания, а именно проблемный гемблинг.

Нужно четко определить, где лудомания, а где проблемный гемблинг. И больше работать именно с проблемным гемблингом.

Я глубоко убежден, что проблемный гемблинг составляет до 95% от всего, что мы сейчас называем лудоманией, – заявил Багдасаров в интервью «Вредному букмекеру» на Спортсе’’.

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