Соболенко – явный фаворит против Гауфф в финале «Ролан Гаррос». 2:0 по сетам – самый вероятный счет

Арина Соболенко и Коко Гауфф разыграют титул «Ролан Гаррос»-2025.

Соболенко котируется фаворитом с коэффициентом 1.43. На Гауфф можно поставить за 3.00. 2:0 по сетам – самый вероятный счет, на это букмекеры дают 2.10.

Белоруска впервые вышла в финал на «Ролан Гаррос», американка – второй раз, в 2022-м она уступила Иге Швентек.

У Соболенко и Гауфф 5:5 в личных встречах. На грунте они встречались дважды и одержали по одной победе.

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