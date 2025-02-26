«МЮ» выиграл 2 из 10 последних матчей в АПЛ. 2.45 – не смогут обыграть «Ипсвич»
«Манчестер Юнайтед» примет «Ипсвич» в рамках 27-го тура чемпионата Англии.
«МЮ» одержал всего 2 победы в 10 последних матчах в АПЛ – над «Фулхэмом» (1:0) и «Саутгемптоном» (3:1) в январе. В феврале клуб еще не побеждал в чемпионате.
Букмекеры считают, что «Юнайтед» обыграет «Ипсвич» – на победу клуба из Манчестера дают коэффициент 1.54. На непоражение гостей можно поставить за 2.45.
Матч состоится 26 февраля и начнется в 22:30 по московскому времени.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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