Джарен Джексон стал главным фаворитом на звание лучшего защитника в НБА. Вембаньяма выбыл до конца сезона из-за болезни
Виктор Вембаньяма не сможет претендовать на звание лучшего защитника сезона в НБА-2024/25.
Ранее стало известно, что центровой «Сан-Антонио» пропустит остаток сезона из-за тромбоза глубоких вен правого плеча.
Таким образом, игрок не сможет побороться за индивидуальную награду, так как по правилам необходимо провести минимум 65 игр, отыграв не менее 20 минут в каждой из них. В текущей регулярке Вембаньяма сыграл 46 матчей.
Перед сезоном букмекеры котировали его явным фаворитом на звание лучшего защитника с коэффициентом 1.50. Перед выбыванием победа Вембаньямы шла за 1.05.
После новости о болезни букмекеры убрали 21-летнего француза из линии. Теперь главным фаворитом считается Джарен Джексон. На игрока «Мемфиса» дают 1.83.
Вторым котируется Эван Мобли из «Кливленда» (2.05), третьим – Лугенц Дорт из «Оклахомы» (12.00).
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