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1.90 – Рэшфорд до конца сезона АПЛ забьет больше, чем Хейлунд и Зиркзе вместе взятые

Букмекеры оценили шансы Маркуса Рэшфорда выступить лучше форвардов «Манчестер Юнайтед».

Англичанин провел первый матч за «Астон Виллу» – с «Ипсвичем» (1:1). Форвард не отметился результативными действиями.

Букмекеры дают коэффициент 1.90, что с февраля до конца сезона АПЛ Рэшфорд забьет больше, чем два форварда «Манчестер Юнайтед» суммарно – Джошуа Зиркзе и Расмус Хейлунд.

На счету Зиркзе три гола и ассист в 24 матчах этого сезона АПЛ. Хейлунд отметился двумя голами в 19 играх чемпионата.

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Рэшфорд сразу же ожил в «Астон Вилле»: организовал гол, почти не ошибался и стал лучшим за тайм

Опубликовала: Венера Кравченко
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