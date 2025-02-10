Беттор выиграл $55 тысяч, поставив 5 долларов на экспресс с коэффициентом 11000.00. Последнее зашедшее событие – победа «Филадельфии» в Супербоуле за 21.00

Клиент DraftKings выиграл более 55 тысяч долларов, поставив бесплатный бонус в 5 долларов на экспресс с итогами американских спортивных лиг.

Беттор включил в экспресс победу «Коннектикута» в NCAA (6.00), победу «Бостона» в НБА (3.55), победу «Лос-Анджелес Доджерс» в MLB (4.50), победу «Огайо» в NCAA по американскому футболу (5.50) и победу «Филадельфии» в Супербоуле (21.00). Общий коэффициент превысил 11000.00.

До сегодняшней ночи единственным активным событием в экспрессе игрока был Супербоул-2025 – все остальные позиции зашли. После победы «Филадельфии» над «Канзас-Сити» (40:22) беттор получил выигрыш в размере 55 348 долларов.

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