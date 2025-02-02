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«МЮ» одержал 3 победы подряд. 1.83 – продление серии в матче с «Кристал Пэлас»

«Манчестер Юнайтед» примет «Кристал Пэлас» в 24-м туре АПЛ.

«МЮ» – фаворит с коэффициентом 1.83. «Дьяволы» могут продлить победную серию до 4 игр. Ранее команда выиграла 3 матча подряд впервые с мая 2024-го.

На «Кристал Пэлас» можно поставить за 4.80, на ничью – за 3.70. «Пэлас» не проигрывает «МЮ» 3 матча подряд. Если снова не уступит, сыграет коэффициент 2.04.

Игра пройдет 2 февраля и начнется в 17:00 мск.

Ставочная вики Спортса

Опубликовала: Венера Кравченко
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