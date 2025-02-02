«МЮ» одержал 3 победы подряд. 1.83 – продление серии в матче с «Кристал Пэлас»
«Манчестер Юнайтед» примет «Кристал Пэлас» в 24-м туре АПЛ.
«МЮ» – фаворит с коэффициентом 1.83. «Дьяволы» могут продлить победную серию до 4 игр. Ранее команда выиграла 3 матча подряд впервые с мая 2024-го.
На «Кристал Пэлас» можно поставить за 4.80, на ничью – за 3.70. «Пэлас» не проигрывает «МЮ» 3 матча подряд. Если снова не уступит, сыграет коэффициент 2.04.
Игра пройдет 2 февраля и начнется в 17:00 мск.
Опубликовала: Венера Кравченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем