Глава InterMedia Сафронов о росте продаж лотерей: «Рекламы стало больше. Потенциал отрасли еще далеко не исчерпан»
Глава агентства InterMedia Евгений Сафронов объяснил рост продаж лотерейных билетов в России.
По данным «Чек Индекса», за год количество покупок лотерей в России выросло на 30%.
«Рекламы стало больше, в интернете заметно усилилась таргетированная реклама. Кроме того, для всех видов культурного досуга значим наблюдаемый в последние два года рост реальных располагаемых доходов населения.
На мой взгляд, потенциал отрасли еще далеко не исчерпан, и, если не будет значимых общественно-политических изменений, продажи будут расти», – заявил Сафронов.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: РБК
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