Глава InterMedia Сафронов о росте продаж лотерей: «Рекламы стало больше. Потенциал отрасли еще далеко не исчерпан»

Глава агентства InterMedia Евгений Сафронов объяснил рост продаж лотерейных билетов в России.

По данным «Чек Индекса», за год количество покупок лотерей в России выросло на 30%.

«Рекламы стало больше, в интернете заметно усилилась таргетированная реклама. Кроме того, для всех видов культурного досуга значим наблюдаемый в последние два года рост реальных располагаемых доходов населения.

На мой взгляд, потенциал отрасли еще далеко не исчерпан, и, если не будет значимых общественно-политических изменений, продажи будут расти», – заявил Сафронов.

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