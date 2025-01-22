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  • Хаби Алонсо сменит Анчелотти в «Реале», уверены букмекеры. Коэффициент на назначение обвалился с 2.50 до 1.36
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Хаби Алонсо сменит Анчелотти в «Реале», уверены букмекеры. Коэффициент на назначение обвалился с 2.50 до 1.36

Букмекеры перестали сомневаться в том, кто возглавит «Реал» после ухода Карло Анчелотти с поста главного тренера.

Коэффициент на назначение в мадридский клуб Хаби Алонсо обвалился с 2.50 до 1.36 после появления новости о том, что Анчелотти решил покинуть «Реал» по окончании сезона независимо от итогов.

Шансы остальных кандидатов оцениваются как минимальные и начинаются от 13.00.

Кто сменит Анчелотти в «Реале» по версии букмекеров:

1. Хаби Алонсо («Байер») – 1.36

2. Рауль («Кастилья») – 13.00

3-4. Зинедин Зидан – 15.00

3-4. Сантьяго Солари – 15.00

5. Альваро Арбелоа («Реал-U19») – 17.00

Ставочная вики Спортса

87% – что еврокубок возьмет клуб из Англии. Похожее в прошлом сезоне не сбылось

Опубликовал: Кирилл Михайлов
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