Хаби Алонсо сменит Анчелотти в «Реале», уверены букмекеры. Коэффициент на назначение обвалился с 2.50 до 1.36
Букмекеры перестали сомневаться в том, кто возглавит «Реал» после ухода Карло Анчелотти с поста главного тренера.
Коэффициент на назначение в мадридский клуб Хаби Алонсо обвалился с 2.50 до 1.36 после появления новости о том, что Анчелотти решил покинуть «Реал» по окончании сезона независимо от итогов.
Шансы остальных кандидатов оцениваются как минимальные и начинаются от 13.00.
Кто сменит Анчелотти в «Реале» по версии букмекеров:
1. Хаби Алонсо («Байер») – 1.36
2. Рауль («Кастилья») – 13.00
3-4. Зинедин Зидан – 15.00
3-4. Сантьяго Солари – 15.00
5. Альваро Арбелоа («Реал-U19») – 17.00
87% – что еврокубок возьмет клуб из Англии. Похожее в прошлом сезоне не сбылось
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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