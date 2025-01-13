Лига Ставок провела третий розыгрыш призов акции ЛотеRRея Cullinan

10 января состоялся третий розыгрыш призов акции «ЛотеRRея Cullinan», организованной букмекерской компанией «Лига Ставок». По итогам тура 25 участников получили 5,5 миллиона рублей.

Грандиозная «ЛотеRRея Cullinan» проводится на сайте и в мобильном приложении «Лиги Ставок», в «Лига Ставок Private Betting» и клубах компании. Главный приз акции – новейший автомобиль Rolls-Royce Black Badge Cullinan Series II.

Чтобы принять участие в розыгрыше игроки заключают пари с коэффициентом от 1,50 на сумму от 10 000 рублей, за выигрышные ставки они получают специальные билеты с уникальными номерами. Далее эти билеты участвуют в розыгрыше денежных призов.

Так, по итогам третьего розыгрыша 20 участников выиграли по 100 тысяч рублей, а пять лучших игроков — от 200 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Именно с этого тура пять билетов победителей будут попадать в финал, который состоится 29 марта и определит обладателя уникального Rolls-Royce Cullinan – вашего по праву в «Лиге Ставок»!

О том, как прошел 3-ий розыгрыш призов «ЛотеRRея Cullinan», смотрите по ссылке: https://vk.com/video-123029983_456243336?access_key=2041d0bbe7f58e3d24

С подробными условиями акции «ЛотеRRея Cullinan» можно ознакомиться на официальном сайте «Лиги Ставок»: https://www.ligastavok.ru/actions/lotterryrr . Для новых клиентов также действует приветственный фрибет 4444. Больше информации здесь: https://www.ligastavok.ru/registration .