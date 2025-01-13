Промо
0

Лига Ставок провела третий розыгрыш призов акции ЛотеRRея Cullinan

10 января состоялся третий розыгрыш призов акции «ЛотеRRея Cullinan», организованной букмекерской компанией «Лига Ставок». По итогам тура 25 участников получили 5,5 миллиона рублей.

Грандиозная «ЛотеRRея Cullinan» проводится на сайте и в мобильном приложении «Лиги Ставок», в «Лига Ставок Private Betting» и клубах компании. Главный приз акции – новейший автомобиль Rolls-Royce Black Badge Cullinan Series II.

Чтобы принять участие в розыгрыше игроки заключают пари с коэффициентом от 1,50 на сумму от 10 000 рублей, за выигрышные ставки они получают специальные билеты с уникальными номерами. Далее эти билеты участвуют в розыгрыше денежных призов.

Так, по итогам третьего розыгрыша 20 участников выиграли по 100 тысяч рублей, а пять лучших игроков — от 200 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Именно с этого тура пять билетов победителей будут попадать в финал, который состоится 29 марта и определит обладателя уникального Rolls-Royce Cullinan – вашего по праву в «Лиге Ставок»!

О том, как прошел 3-ий розыгрыш призов «ЛотеRRея Cullinan», смотрите по ссылке: https://vk.com/video-123029983_456243336?access_key=2041d0bbe7f58e3d24

С подробными условиями акции «ЛотеRRея Cullinan» можно ознакомиться на официальном сайте «Лиги Ставок»: https://www.ligastavok.ru/actions/lotterryrr. Для новых клиентов также действует приветственный фрибет 4444. Больше информации здесь: https://www.ligastavok.ru/registration.

Лига Ставок
натив
Ставки на спорт
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Ставки в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Димитров снялся с матча против Пассаро при счете 5:7, 1:2 и вылетел с Australian Open. На победу 104-й ракетки давали коэффициент 10.40
52 минуты назад
Игроков клуба высшей лиги Камеруна подозревают в организации договорных матчей через европейского букмекера
сегодня, 09:45
Боккетти проиграл все 8 матчей в качестве тренера в Серии А. 1.90 – очередное поражение экс-защитника «Спартака»
4сегодня, 09:05
В Великобритании гемблеры тратят в среднем около 50 долларов в месяц
сегодня, 08:57
«Рома» вырвала ничью в игре с «Болоньей» на 98-й минуте. В лайве спасение шло за 29.00
1сегодня, 08:04
«Барса» разгромила «Реал» в финале Суперкубка Испании – 5:2. На крупную победу давали 9.40
6сегодня, 07:42
ПАОК Чалова проиграл, хотя коэффициент на соперника поднимался до 501.00. «Волос» совершил камбэк, проигрывая к 92-й минуте
3вчера, 19:40Видео
Салах забьет около 30 мячей в этом сезоне АПЛ, считают букмекеры. У египтянина 18 голов и 13 ассистов
6вчера, 18:35
«Арсенал» вылетел из Кубка Англии, уступив «МЮ» в серии пенальти. «Канониры» котировались фаворитами матча
28вчера, 18:00
Чемпионат Португалии: «Порту» проиграл «Насьоналу» впервые с 2014 года. На поражение зашел коэффициент 8.40
1вчера, 17:20
Ко всем новостям
Последние новости
В Камбодже спасли 57 иностранцев от принудительного труда в казино
вчера, 16:46
Игроки БЕТСИТИ оценили шансы «Реала» и «Барселоны» на победу в финале Суперкубка Испании
вчера, 13:05Промо
Бетторы БЕТСИТИ уверены в победе «Арсенала» в матче Кубка Англии с «МЮ»
вчера, 12:54Промо
В Казахстане в 2024 году обнаружено более 6 тысяч дроп-карт с оборотом свыше 45 млн долларов
вчера, 07:07
«Арсенал» не проигрывает «МЮ» дома с 2019 года. «Канониры» котируются явными фаворитами в матче Кубка Англии
вчера, 06:30
В Индии регулятор получил полномочия блокировать казино, которые не платят налоги
11 января, 17:50
Колумбия хочет повысить налоги для игорных операторов
11 января, 16:46
В 5 из 6 матчей между «Миланом» и «Кальяри» было забито 4+ мяча. 2.55 – тотал больше 3,5 голов в предстоящей очной игре
11 января, 16:28
Авиакомпания Delta Air Lines объявила о предстоящем партнерстве с букмекером DraftKings
11 января, 15:45
Налоговые поступления от азартного бизнеса в Камбожде выросли на 85%
111 января, 14:55
Рекомендуем