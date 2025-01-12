В Камбодже спасли 57 иностранцев от принудительного труда в казино
В Камбодже спасли иностранцев из казино в коммуне на камбоджийско-тайской границе.
Как сообщила местная полиция, 57 иностранцев, включая двух женщин, были спасены после того, как им удалось сбежать из казино-отеля O’Smach Resort, где они работали.
Отмечается, что иностранцы работали в казино без выходных и не получали зарплату.
Иностранцев направили в миграционное управление для допроса и дальнейшего расследования.
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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Khmer Times
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