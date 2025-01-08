Регуляторы азартных игр оштрафовали гемблинг-операторов почти на 185 млн долларов в 2024 году
Игорные компании Испании получили наибольшее количество штрафов в 2024 году.
По информации Gambling Industry News, в 2024-м регуляторы азартных игр по всему миру наложили штрафы на общую сумму 184,4 млн долларов. Совокупный размер штрафов в Испании в прошлом году составил 69,3 млн долларов.
Сумма штрафных санкций в отношении игорной индустрии существенно снизилась на 73,3%. Годом ранее регуляторы оштрафовали гемблинг-операторов на рекордные 442,6 млн долларов.
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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Gambling Industry News
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