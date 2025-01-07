Антони никуда не перейдет зимой, считают букмекеры. «МЮ» готов расстаться с вингером

Букмекеры считают, что Антони не покинет «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно.

Аналитики дают коэффициент 1.72, что бразилец останется в «МЮ» зимой. При этом клуб готов расстаться с вингером. По информации Sky Sports, клубы из Испании и Греции заинтересованы в аренде Антони.

Клуб Антони после закрытия зимнего трансферного окна по версии букмекеров:

«Манчестер Юнайтед» – 1.72; Любой клуб из Испании – 2.50; «Бетис» – 5.00; «Аякс» – 7.00; Любой клуб из Нидерландов – 13.00.

Ставочная вики Спортса

Самые дикие провалы-2024. Шесть примеров