Антони никуда не перейдет зимой, считают букмекеры. «МЮ» готов расстаться с вингером
Букмекеры считают, что Антони не покинет «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно.
Аналитики дают коэффициент 1.72, что бразилец останется в «МЮ» зимой. При этом клуб готов расстаться с вингером. По информации Sky Sports, клубы из Испании и Греции заинтересованы в аренде Антони.
Клуб Антони после закрытия зимнего трансферного окна по версии букмекеров:
«Манчестер Юнайтед» – 1.72;
Любой клуб из Испании – 2.50;
«Бетис» – 5.00;
«Аякс» – 7.00;
Любой клуб из Нидерландов – 13.00.
Опубликовала: Венера Кравченко
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