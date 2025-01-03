Букмекеры видят больше шансов у «Ювентуса» на победу в полуфинале Суперкубка над «Миланом»

«Ювентус» и «Милан» сыграют в полуфинале итальянского Суперкубка. Ранее в другом полуфинале «Интер» выиграл 2:0 у «Аталанты».

«Юве» – фаворит матча с 2.42 на прямую победу и с 1.69 на выход в финал. Успех «Милана» оценивается в 3.24, выход в финал – в 2.04.

Ожидается, что игра получится не слишком голевой – 1.69 на ТМ2,5.

«Ювентус» и «Милан» сыграют 3 января, начало – в 22:00.

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