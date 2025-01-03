«Реал» – абсолютный фаворит перенесенного матча с «Валенсией», Мбаппе забьет за 1.85
«Валенсия» примет «Реал» 3 января в 23:00. Это матч 12-го тура Ла Лиги, который был перенесен с ноября из-за наводнения в Валенсии.
Победа «Реала» оценивается в 1.47, «Валенсии» – в 6.85. Если хозяева не проиграют, то за 2.79.
В матче также ожидаются голы – ТБ2,5 котируется за 1.70, а ТМ2,5 – за 2.18.
Из статистики игроков наиболее вероятен гол Килиана Мбаппе за 1.85. Точный удар Винисиуса котируется за 2.05.
Мбаппе оживает, но все еще ниже ожиданий. Оправдает прогноз букмекеров?
Опубликовал: Михаил Морозов
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