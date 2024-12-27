«МЮ» пропустил 2 мяча в декабре прямым ударом с углового. 15.00 – пропустит еще один «сухой лист» в сезоне АПЛ

«Манчестер Юнайтед» дважды в декабре пропустил после прямого удара с углового.

26 декабря «Вулверхэмптон» забил «МЮ» (2:0) «сухим листом» – отличился Матеус Кунья.

19 декабря «Юнайтед» пропустил гол от «Тоттенхэма» (3:4) в аналогичной ситуации. В той игре с углового забил Сон Хын Мин.

Букмекер БЕТСИТИ предлагает коэффициент 15.00 на то, что «МЮ» пропустит еще хотя бы один «сухой лист» до конца сезона АПЛ.

За 50.00 можно поставить на то, что 30 декабря «Ньюкасл» забьет «МЮ» прямым ударом с углового.

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