У «Ювентуса» 4 ничьи подряд в Серии А. 3.80 – продление серии в матче с «Монцей»
«Ювентус» сыграет в гостях с «Монцей» в 17-м туре Серии А.
«Юве» – явный фаворит с коэффициентом 1.63. Победа «Монцы» идет за 6.90.
У «Ювентуса» 10 ничьих в 16 турах Серии А. Также 4 последних матча чемпионата туринцы сыграли вничью. В предстоящей игре на ничейный исход можно поставить за 3.80.
Матч состоится 22 декабря. Начало – в 22:45 мск.
Визуально матчи «Атлетико» стали веселее. Подтверждают ли это цифры?
Опубликовала: Венера Кравченко
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