«Ницца» вышла в 1/16 финала Кубка Франции, победив «Корте» из пятого дивизиона в серии пенальти. На ничью в игровое время зашел коэффициент 19.00

«Ницца» победила «Корте» в 1/32 финала Кубка Франции (1:1, 5:4 пен.)

В прематче «Ницца» котировалась явным фаворитом с коэффициентом 1.04. На «Корте» давали 51.00. Ничья оценивалась в 19.00.

«Ницца» на 4-й минуте не реализовала пенальти, на 11-й пропустила гол, а на 39-й осталась в меньшинстве. На 60-й команда забила ответный гол. Игровое время завершилось со счетом 1:1. «Ницца» прошла дальше благодаря победе в серии пенальти

«Корте» выступает в пятом дивизионе Франции.

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