«Тоттенхэм» – «Ливерпуль»: бетторы БЕТСИТИ уверены в победе мерсисайдцев

22 декабря в матче 17-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» примет на своем поле лидера сезона «Ливерпуль». Встреча начнется в 19:30 мск.

Мерсисайдцы с 38 очками занимают первое место в таблице АПЛ. Команда Арне Слота победила в 11 из 15 матчей сезона, но в двух последних турах сыграла вничью и позволила «Челси» подобраться к себе на расстояние двух баллов.

«Тоттенхэм» с 23 очками располагается на десятой строчке. Лондонцы выиграли всего один из четырех последних матчей.

Мерсисайдцы были сильнее в трех из четырех прошлых очных встречах. В четырех играх подряд было забито не менее трех мячей.

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По мнению экспертов БЕТСИТИ, у «Ливерпуля» хорошие шансы на победу в Лондоне. На успех гостей предлагают коэффициент 1.79, на хозяев дают 4.50, ничья идет 4.20.

Аналитики уверены, что встреча получится богатой на голы. На тотал больше 2.5 мячей дают 1.31, на ТБ 3.5 предлагают 1.79.

Бетторы БЕТСИТИ согласны с оценками букмекеров относительно фаворита. На победу «Ливерпуля» отдано 70% от общего числа ставок на исход, 10% ушло на ничью, на успех «Тоттенхэма» пришлось 20% ставок.

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