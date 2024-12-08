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7.80 – «Арсенал» в этом сезоне забьет в одном матче 3 гола с угловых

Букмекеры принимают ставки на голы «Арсенала» с угловых.

Если «канониры» хотя бы в одном матче этого сезона трижды забьют с угловых, сыграет коэффициент 7.80. В прошлом туре АПЛ «Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0, дважды забив после розыгрыша угловых.

Всего команда Микеля Артеты забила 22 гола с угловых ударов с начала сезона-2023/24 в АПЛ. Это лучший результат среди всех клубов Премьер-лиги на этом отрезке.

Ставочная вики Спортса

«Локо» точно не обыграет «Краснодар» – на новом стадионе «быков» у них вообще нет побед

Опубликовала: Венера Кравченко
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logoМанчестер Юнайтед
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