Лудоманы приносят до 60% дохода гемблинг-компаниям (ВОЗ)
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала данные исследования о влиянии азартных игр на общество.
По данным ВОЗ, зависимые от азартных игр приносят гемблинг-компаниям до 60% от из дохода.
Отмечалось, что организаторы азартных игр по всему миру будут зарабатывать суммарно 700 миллиардов долларов к 2028 году.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Сайт ВОЗ
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