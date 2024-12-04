Лудоманы приносят до 60% дохода гемблинг-компаниям (ВОЗ)

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала данные исследования о влиянии азартных игр на общество.

По данным ВОЗ, зависимые от азартных игр приносят гемблинг-компаниям до 60% от из дохода.

Отмечалось, что организаторы азартных игр по всему миру будут зарабатывать суммарно 700 миллиардов долларов к 2028 году.

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