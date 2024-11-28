«Тоттенхэм» не пропускает в Лиге Европы в 7 домашних матчах подряд. 2.75 – «Рома» не забьет
«Тоттенхэм» примет «Рому» в 5-м туре общего этапа Лиги Европы.
Лондонский клуб не пропускает в 7 домашних матчах подряд в турнире – с октября 2020 года.
Букмекеры дают коэффициент 2.75 на то, что «Рома» не сможет отличиться в сегодняшней игре.
Матч состоится 28 ноября и начнется в 23:00 по московскому времени.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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