25

Россияне ежедневно делают до 30 миллионов ставок («Опора России»)

В России ежедневно совершается до 30 миллионов ставок на спорт.

Такие данные озвучила вице-президент Общероссийской общественной организации среднего и малого предпринимательства «Опора России» Марина Блудян.

По ее словам, из-за большого объема ставок будет технически невозможно закрыть доступ к азартным играм для недееспособных граждан, должников и тех, кто играет на заемные средства.

Напомним, сейчас в Госдуме рассматривается законопроект, запрещающий принимать ставки у вышеперечисленных категорий граждан.

«В день делают до 30 миллионов ставок у букмекеров, и идентифицировать наличие проблем с долгами, дееспособностью или кредитами у каждого игрока будет невозможно», – заявила Блудян.

Ставочная вики Спортса

Мизулина борется с букмекерами на совещании Совфеда: Face ID, забота о детях, дыра по налогам

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: mk.ru
Индустрия
Ставки на сегодня
Ставки на спорт
Рекомендуем
Ставки в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
ПСВ победил «Шахтер», проигрывая 0:2 к 87-й минуте. В лайве на камбэк давали 56.00
116 минут назад
Гукеш стал фаворитом матча за шахматную корону. Дин Лижэнь котировался выше после сенсационной победы в первой партии
сегодня, 21:09
Екатерина Мизулина о борьбе с рекламой онлайн-казино: «Никакие действия не привели к должному результату – ни обращения в ФНС, ни в ФАС, ни в Генпрокуратуру, ни в МВД. Абсолютно бесполезная работа»
сегодня, 20:26
60 млрд рублей в год – совокупный вклад букмекеров в российский спорт («Опора России»)
3сегодня, 19:47
Глава ЕРАИ Грачев: «Букмекерский рынок не растет. Рост отчислений связан с тем, что идет переток игроков из «серой» зоны»
сегодня, 19:14
Екатерина Мизулина: «Спорт невозможен без букмекеров, говорят некие эксперты. А я всегда думала, что спорт – это вообще про другое»
3сегодня, 10:58
Салах ни разу не обыгрывал «Реал» – 7 поражений и ничья. 2.20 – снова не победит
15сегодня, 10:37
Число лудоманов в России сравнялось с количеством наркозависимых (Екатерина Мизулина)
4сегодня, 09:27
«Ливерпуль» набрал 12 из 12 очков в ЛЧ. 1.96 – ни разу не проиграют на общем этапе
2сегодня, 08:48
5.00 – кэф на победу «Реала» над «Ливерпулем». Мадридцы в XXI веке лишь трижды были большими аутсайдерами в ЛЧ – все 3 игры против «Сити»
31сегодня, 08:18
Ко всем новостям
Последние новости
«Ливерпуль» – «Реал»: игроки БЕТСИТИ оценили шансы мерсисайдцев продлить победную серию в ЛЧ
сегодня, 10:15Промо
Французский букмекер высмеял Сафонова за ошибку в матче с «Баварией», выложив фото случайного человека. Твит собрал больше тысячи лайков за 40 минут
28вчера, 21:45Фото
«Бавария» побеждает «ПСЖ» после первого тайма – 1:0. На камбэк парижан дают гигантские 18.00
1вчера, 20:52
Смолов о матче «Ливерпуль» – «Реал»: «Вижу мерсисайдцев фаворитами. Уж в очень хорошей форме находится команда Слота»
2вчера, 19:44
Сафонов выйдет в старте «ПСЖ» против «Баварии». 8.20 – не пропустит, 2.75 – пропустит не больше одного мяча
9вчера, 19:25
Открытие повышенных коэффициентов на главные матчи Еврокубков от “Лиги Ставок”
вчера, 15:20Промо
60% игроков БЕТСИТИ ставят на победу «Баварии» в матче с ПСЖ» в Лиге чемпионов
вчера, 11:14Промо
Букмекерская компания «Лига Ставок» разыграет самый дорогой алмаз в мире
вчера, 10:16Промо
AUF Basketball Club – чемпионы 4 сезона Лига Ставок MEDIA BASKET
вчера, 09:09Промо
«Бавария» – явный фаворит матча с «ПСЖ». На победу парижан дают кэф 5.50
4вчера, 07:44