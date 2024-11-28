Россияне ежедневно делают до 30 миллионов ставок («Опора России»)
В России ежедневно совершается до 30 миллионов ставок на спорт.
Такие данные озвучила вице-президент Общероссийской общественной организации среднего и малого предпринимательства «Опора России» Марина Блудян.
По ее словам, из-за большого объема ставок будет технически невозможно закрыть доступ к азартным играм для недееспособных граждан, должников и тех, кто играет на заемные средства.
Напомним, сейчас в Госдуме рассматривается законопроект, запрещающий принимать ставки у вышеперечисленных категорий граждан.
«В день делают до 30 миллионов ставок у букмекеров, и идентифицировать наличие проблем с долгами, дееспособностью или кредитами у каждого игрока будет невозможно», – заявила Блудян.
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