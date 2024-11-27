5.00 – кэф на победу «Реала» над «Ливерпулем». Мадридцы в 21-м веке лишь трижды были большими аутсайдерами в ЛЧ – все 3 игры против «Сити»
«Ливерпуль» примет «Реал» в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Мерсисайдцы котируются явными фаворитами встречи за 1.60, на победу мадридского клуба дают 5.00.
В 21-м веке «Реал» выходил большим аутсайдером на матч ЛЧ всего три раза – против «Ман Сити» (5.50, 5.64 и 6.65) на «Этихаде».
Игра пройдет 27 ноября и начнется в 23:00 мск.
«Ливерпуль» – топ в АПЛ по многим пунктам. Насколько он круче лидеров из главных лиг?
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: телеграм-канал «че поставить»
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