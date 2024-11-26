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Букмекерская компания «Лига Ставок» разыграет самый дорогой алмаз в мире

25 ноября «Лига Ставок» запустила акцию «Лотерея Cullinan», в рамках которой компания разыгрывает 48 миллионов рублей и драгоценный приз – единственный и неповторимый автомобиль Rolls-Royce Black Badge Cullinan Series II.

«Лотерея» проводится с 25 ноября 2024 года по 29 марта 2025 года на сайте и в мобильном приложении «Лиги Ставок», в клубах компании и «Лига Ставок Private Betting», состоящая из 8 туров, «экстра-тура» и финала.

Для участия в розыгрыше алмаза «Лиги Ставок» необходимо заключать пари на сумму от 5 до 10 тысяч рублей в игровых турах и получать билеты с уникальными номерами. После каждого тура билеты участвуют в розыгрыше денежных призов от 100 тысяч до 1,5 миллиона рублей, а также в финале акции.

В финальном розыгрыше «Лига Ставок» определит главного обладателя внедорожника Rolls-Royce Cullinan и разыграет 5 призов по 1 миллиону рублей.

«Это были потрясающие ощущения, когда мы подарили Rolls-Royce Ghost победительнице первой «Лотереи». Нам так понравилось, что мы решили сделать это еще раз! Теперь это Rolls-Royce Cullinan – модель названа в честь самого большого и дорогого алмаза в мире. С 25 ноября у наших клиентов есть возможность вновь войти в историю и по праву получить уникальный автомобиль», – отметил вице-президент «Лиги Ставок» Ратмир Ронами.

С подробными условиями акции «Лотерея Cullinan» можно ознакомиться на официальном сайте «Лиги Ставок» по ссылке: https://www.ligastavok.ru/actions/lotterryrr. Для новых клиентов также действует приветственный фрибет 4444. Больше информации здесь: https://www.ligastavok.ru/registration.

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