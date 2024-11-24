В 6 гостевых матчах «МЮ» подряд сыграл тотал меньше 3,5 голов. 1.53 – продление серии в игре с «Ипсвичем»
«Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Ипсвичем» в 12-м туре АПЛ.
Команда Рубена Аморима котируется фаворитом за 1.70. На хозяев предлагается коэффициент 5.20, на ничью – 4.10.
Букмекеры ожидают в матче не больше трех забитых мячей. На тотал меньше 3,5 голов предлагается коэффициент 1.53. Эта ставка сыграла в 6 гостевых матчах «МЮ».
Игра пройдет 24 ноября. Начало – в 19:30 мск.
Прогнозы букмекеров на Аморима в «МЮ»: год без титулов, новый капитан, заберет двух игроков из «Спортинга»
Опубликовала: Венера Кравченко
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