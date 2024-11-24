В 6 гостевых матчах «МЮ» подряд сыграл тотал меньше 3,5 голов. 1.53 – продление серии в игре с «Ипсвичем»

«Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Ипсвичем» в 12-м туре АПЛ.

Команда Рубена Аморима котируется фаворитом за 1.70. На хозяев предлагается коэффициент 5.20, на ничью – 4.10.

Букмекеры ожидают в матче не больше трех забитых мячей. На тотал меньше 3,5 голов предлагается коэффициент 1.53. Эта ставка сыграла в 6 гостевых матчах «МЮ».

Игра пройдет 24 ноября. Начало – в 19:30 мск.

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