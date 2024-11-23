Дрейк поставил $210 тысяч на победу Леклера на Гран-при Лас-Вегаса
Дрейк сделал крупную ставку на гонку в Вегасе.
Рэпер поставил $210 тысяч на победу Шарля Леклера. Потенциальный выигрыш составит более $700 тысяч.
Леклер занял четвертое место в квалификации к Гран-при Лас-Вегаса. 22-я гонка «Формулы-1» сезона-2024 пройдет 24 ноября. Начало – в 9:00 по московскому времени.
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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: соцсети Дрейка
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