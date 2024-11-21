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«Анора» с Эйдельштейном, Борисовым и Серебряковым – фаворит «Оскара» в номинации «Лучший фильм»

Букмекеры представили котировки на итоги «Оскара-2025».

Окончательный список номинантов на престижную кинопремию объявят 17 января 2025 года, сама церемония состоится 2 марта.

Букмекеры считают, что в номинации «Лучший фильм года» победит «Анора» Шона Бэйкера (8.50). В фильме сыграли российские актеры – Марк Эйдельштейн (главная роль), Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова.

Ближайшие преследователи «Аноры» – «Конклав» и «Эмилия Перес» – котируются за 9.50.

Фавориты «Оскара» в номинации «Лучший фильм» по версии букмекеров:

1. «Анора – 8.50

2-3. «Конклав» – 9.50

2-3. «Эмилия Перес» – 9.50

4. «Бруталист» – 10.00

5. «Синг Синг» – 10.50

6. «Дюна 2» – 11.00

7-9. «Злая» – 19.00

7-9. «Настоящая боль» – 19.00

7-9. «Гладиатор 2» – 19.00

10. «Мальчишки из «Никеля» – 21.00

Ставочная вики Спортса

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Спортс’‘
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