«Доля легальных букмекеров достигла рекордного значения, а дальше будет уменьшатся». Экс-директор BetBoom Даньшин – об индустрии азартных игр в России

Бывший PR-директор BetBoom Михаил Даньшин прогнозирует снижение доли легальных букмекеров в российской индустрии азартных игр.

«Я думаю, доля ЦУПИСных проектов (легальных букмекеров – прим. Спортса’’) в российском iGaming достигла рекордного значения, а дальше будет уменьшатся.

Причин несколько: все большая нагрузка на букмекеров в виде налоговых и целевых отчислений (а значит, ухудшение условий для игроков), mass adoption криптоплатежей, знакомство широкой аудитории со способами обхода блокировок: если умеешь убыстрять YouTube, то и с Кюрасао-проектом (нелегальным букмекером – прим. Спортса’’) разберешься», – считает Даньшин.

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