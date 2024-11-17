Синнер – явный фаворит финала итогового турнира ATP. Букмекеры считают, что итальянец победит Фрица в двух сетах
Янник Синнер и Тэйлор Фриц разыграют титул итогового турнира ATP в Турине.
Теннисисты не выигрывают домашний итоговый с 2001 года. Букмекеры уверены, что Синнер прервет тренд. Он котируется явным фаворитом с коэффициентом 1.15. Победа Фрица идет за 6.00.
Также аналитики считают, что матч завершится за два сета: тотал меньше 2,5 сетов идет за 1.32, а тотал больше 2,5 – за 3.20.
Матч пройдет 17 ноября и начнется в 20:00 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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