Синнер – явный фаворит финала итогового турнира ATP. Букмекеры считают, что итальянец победит Фрица в двух сетах

Янник Синнер и Тэйлор Фриц разыграют титул итогового турнира ATP в Турине.

Теннисисты не выигрывают домашний итоговый с 2001 года. Букмекеры уверены, что Синнер прервет тренд. Он котируется явным фаворитом с коэффициентом 1.15. Победа Фрица идет за 6.00.

Также аналитики считают, что матч завершится за два сета: тотал меньше 2,5 сетов идет за 1.32, а тотал больше 2,5 – за 3.20.

Матч пройдет 17 ноября и начнется в 20:00 мск.

Ставочная вики Спортса

«Если бы я играл в теннис с такой силой, как люблю его – был бы номер один в рейтинге ATP». Познер прокомментирует финал в 90 лет