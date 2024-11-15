Наступает горячий этап – матчи на вылет 4 сезона Лига Ставок MEDIA BASKET

16 и 17 ноября в рамках 4 сезона Лига Ставок MEDIA BASKET состоятся игры, в которых болельщики увидят интереснейшие противостояния за последние два места в четвертьфинале. В эти дни также будут определены финалисты главного спортивного турнира осени.

Этот сезон уже успел подарить болельщикам захватывающую борьбу между профессиональными спортсменами, легендами баскетбола и медийными звездами, а также зрелищное музыкальное шоу с элементами современной уличной культуры.

Каждый матч – это громкая вывеска и украшение турнира! На групповом этапе 16 команд с участием звезд из мира баскетбола Алексея Топоркова, Игоря Заикина, Тимофея Мозгова, Алексея Кузнецова, Михаила Гюнтера, Андрея Кириленко, Ларри Уильямса, топовых музыкальных исполнителей, комиков и блогеров T-killah, Элджея, NILETTO, Егора Шипа, Big Gun West, Азамата Мусагалиева и Big Russian Boss разыграли места в плей-фф и плейн-ин.

Так, в группе А лидерами стали HOOPS, AVG и Rocket Team. Players Club, Sayonara Boys Club, БК 10 и BLATOSPHERA вышли в play-in и попробуют добыть последнюю путевку в четвертьфинал.

В группе В победу на групповом этапе одержали AUF, которые остались единственной командой без поражений, второе место заняли DAWGS, третьими стали дебютанты сезона в лице Alikson Team. В плей-ин из этой группы отправляются: Родина Медиа, Underground Bizne$, GOATS и Syndicate.

«Я жду интересной игры и накала страстей. Самое главное – подходить к игре с холодной головой и горячим сердце, чаще улыбаться и получать удовольствие от баскетбола!», – поделился ожиданиями от предстоящих игр президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко

«В этом сезоне мои ожидания от турнира не просто оправдались, они превзошли их многократно! Лига Ставок Media Basket стал сильнее, масштабнее, медийнее и качественнее. Это почетно и значимо не только для нас, но и для баскетбола в целом. Я считаю, что самой сильной стороной нашей команды является то, что мы ежедневно работаем и показываем результат. Мы верим в свои силы, надеемся на удачу и стремимся к чемпионству», – сказала амбассадор Alikson Team Анна Седакова.

У «Родина Медиа» будет последний шанс попасть в четвертьфинал. «Мы выходим биться, как последний раз, смотрим на нашего соперника как на жертву, пробуждаем в себе голод и начинаем охоту», – отметил капитан команды T-killah.

Favela Basket покинули турнир, но это было невероятно ярко и зажигательно. «Для нас большая честь участвовать в такой инновационной баскетбольной лиге! С каждым годом организаторы делают ее намного круче. Мы выложились по максимуму на групповом этапе и надеемся удивить болельщиков в следующем сезоне», – отметил участник команды Вашингтон Саллес.

«Долгожданный финал 4 сезона Лига Ставок MEDIA BASKET состоится 23 ноября на ЦСКА Арене. «Мы видим, как растет интерес к мероприятию со стороны аудитории и все тяжелее достать билеты. Наши игры всегда отличались атмосферой и зрелищностью. Уверен, что нас ждет уникальный по накалу страстей финал. Мы получим море положительных эмоций»», – подчеркнул соорганизатор турнира Севак Акопян.

«Матчи Лига Ставок Media Basket – это невероятные игровые моменты и безумные развязки! Групповой этап турнира был очень сложным и зрелищным. Он показал, что ни одна из команд просто так не отдаст победу, поэтому впереди нас ждет большая интрига за звание лучшей команды сезона. Помимо шоу-программы, конкурсов, огненных выступлений хедлайнеров, мы с организаторами подготовили для зрителей нечто особенное, о чем мы расскажем в финале», – рассказал вице-президент «Лиги Ставок» Ратмир Ронами.

ЛИГА СТАВОК MEDIA BASKET — первая медийная баскетбольная лига в России, объединившая профессиональных баскетболистов, блогеров и селебрити, а также любителей в едином зрелищном турнире. Проект стартовал в 2023 году.