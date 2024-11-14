Греция победила Англию на «Уэмбли» в октябре. На успех англичан сегодня дают уже больше 2.00

Греция примет Англию в 5-м туре группового этапа Лиги наций.

Сборная Греции лидирует в группе 2 лиги В, выиграв все 4 матча – в том числе над Англией (2:1) на «Уэмбли» в октябре.

Букмекеры сомневаются, что англичане смогу взять реванш за поражение в 3-м туре – коэффициент на победу Англии уже превысил 2.00. На успех Греции дают 4.00, ничья оценивается за 3.30.

Матч состоится 14 ноября и начнется в 22:45 мск.

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