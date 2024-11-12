Домашние теннисисты 23 года не выигрывают Итоговый турнир. Букмекеры считают, что Синнер сломает традицию

Домашние теннисисты не выигрывают Итоговый турнир ATP с 2001 года.

Последним теннисистом, который выиграл домашний Итоговый турнир, был австралиец Ллейтон Хьюитт – это произошло 23 года назад.

Букмекеры считают, что Янник Синнер сломает традицию и выиграет Итоговый турнир в Турине – на это дают коэффициент 1.73. За 2.11 можно поставить на то, что турнир выиграет другой теннисист.

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