Винисиус не выиграл «Золотой мяч» с коэффициентом 1.12. Родри стал победителем с 5.50
Полузащитник «Манчестер Сити» Родри завоевал«Золотой мяч»-2024. Форвард «Реала» Винисиус занял второе место.
Изначально перед объявлением списка номинантов фаворитом считался Винисиус с коэффициентом 1.33, а победа Родри шла за 3.25. За несколько дней до церемонии позиции бразильца упрочились – 1.12 против 5.50 у Родри.
Таким образом, вероятность успеха испанца оценивалась в 18%, а бразильца – в 89%. Но «Золотой мяч» получил Родри.
Тройку лучших замкнул Джуд Беллингем.
Опубликовал: Михаил Морозов
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