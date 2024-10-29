Винисиус не выиграл «Золотой мяч» с коэффициентом 1.12. Родри стал победителем с 5.50

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри завоевал«Золотой мяч»-2024. Форвард «Реала» Винисиус занял второе место.

Изначально перед объявлением списка номинантов фаворитом считался Винисиус с коэффициентом 1.33, а победа Родри шла за 3.25. За несколько дней до церемонии позиции бразильца упрочились – 1.12 против 5.50 у Родри.

Таким образом, вероятность успеха испанца оценивалась в 18%, а бразильца – в 89%. Но «Золотой мяч» получил Родри.

Тройку лучших замкнул Джуд Беллингем.

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