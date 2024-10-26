«Аталанта» сыграла дома с тоталом больше 2,5 голов в 6 последних матчах в Серии А. 1.53 – продление тренда в игре с «Вероной»

«Аталанта» примет «Верону» в 9-м туре Серии А.

Хозяева котируются явными фаворитами за 1.33. На гостей можно поставить с коэффициентом 10.5. Ничья оценивается в 5.60.

Букмекеры считают, что матч получится результативным – тотал больше 2,5 голов идет за 1.53. В последних 6 домашних матчах «Аталанты» в Серии А было забито минимум 3 мяча.

Игра пройдет 26 октября и начнется в 21:45 мск.

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