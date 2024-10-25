В 5 последних матчах «Торино» забили 23 гола, в играх «Комо» – 20 мячей. Команды встретятся сегодня

«Торино» примет «Комо» в рамках 9-го тура Серии А.

В 5 последних матчах «Торино» было забито 23 гола – в среднем по 4,6 мяча за игру. В 5 последних встречах «Комо» – 20 мячей.

Букмекеры дают коэффициент 2.25 на тотал больше 2,5 в сегодняшней встрече и 3.90 на тотал больше 3,5.

Матч состоится 25 октября и начнется в 21:45 мск.

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