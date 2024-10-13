Финляндия никогда не побеждала Англию. Букмекеры дают 13.00 в Лиге наций

Сборная Финляндии примет Англию на своем поле в рамках четвертого тура группового этапа Лиги наций. Букмекеры в среднем оценивают успех Финляндии в этом матче в диапазоне 12.00-14.00.

Команды ранее встречались всего семь раз. До нынешней Лиги наций последние игры были в рамках квалификации к чемпионату мира 2002 года. Финны смогли устоять в домашней встрече – 0:0.

Англия никогда не уступала Финляндии. В последних четырех матчах тотал больше трех не проходил.

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