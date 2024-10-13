Финляндия никогда не побеждала Англию. Букмекеры дают 13.00 в Лиге наций
Сборная Финляндии примет Англию на своем поле в рамках четвертого тура группового этапа Лиги наций. Букмекеры в среднем оценивают успех Финляндии в этом матче в диапазоне 12.00-14.00.
Команды ранее встречались всего семь раз. До нынешней Лиги наций последние игры были в рамках квалификации к чемпионату мира 2002 года. Финны смогли устоять в домашней встрече – 0:0.
Англия никогда не уступала Финляндии. В последних четырех матчах тотал больше трех не проходил.
Опубликовал: Георгий Шаков
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости