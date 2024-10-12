Роналду забил Польше, на гол давали 1.86. Мяч Левандовски шел за 3.55 – этого не случилось
Сборные Польши и Португалии встречались в Варшаве в матче Лиги наций. Гости победили 3:1 благодаря голам Бернарду Силвы и Криштиану Роналду, а также автоголу Яна Беднарека. У хозяев отличился Петр Зелиньски.
Забитый мяч Роналду оценивался перед матчем коэффициентом 1.86, на это давали 54% вероятности.
В матче также участвовал Роберт Левандовски, его гол котировался за 3.55. Но лидер сборной Польши в этой игре не отличился.
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Опубликовал: Михаил Морозов
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