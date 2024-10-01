ЕРАИ запустил сервис «СтопИгра» для помощи лудоманам и их родственникам

ЕРАИ объявил о запуске проекта «СтопИгра».

«Миллионы людей во всем мире сталкиваются с проблемами от злоупотребления азартными играми. Вы не одиноки. Мы здесь, чтобы помочь.

«СтопИгра» — это единый центр помощи по проблемам, связанным с азартными играми. Если вы чувствуете, что начинаете терять контроль, — здесь вы можете найти всю необходимую информацию о том, как получить помощь», – говорится в описании проекта.

Сейчас на сайте проекта можно пройти тест «на лудомана», ознакомиться с рекомендациями и данными исследований о лудомании. В будущем авторы проекта планируют внедрить горячую линию, помощь психологов и других специалистов.

«Мы уверены, что азартные игры должны оставаться развлечением, а не способом заработать.

Если вы чувствуете, что ставки наносят вред профессиональной или личной жизни, — возьмите паузу. Если проблема коснулась ваших близких, не оставайтесь в стороне.

Вместе мы можем помочь тем, кто столкнулся с зависимостью», – сказано в манифесте проекта.

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