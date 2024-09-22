«Арсенал» не обыгрывает «Ман Сити» на выезде в АПЛ с 2015 года. В лайве на ничью давали 6.30

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Арсеналом» в 5-м туре АПЛ (2:2).

До матча ничья котировалась за 3.70, в лайве коэффициент поднялся до 6.30. Тотал больше 3,5 голов сыграл за 3.40. Эрлинг Холанд котировался самым вероятным автором гола в матче с коэффициентом за 2.10.

«Арсенал» не обыгрывает «Ман Сити» на выезде в АПЛ с 2015 года – тогда «канониры» выиграли со счетом 2:0.

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