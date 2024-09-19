Россияне потратили 35 млрд рублей кредитных денег на ставки в 2024 году
На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект, предлагающий запретить букмекерам принимать платежи лиц, использующих кредитные карты.
В общем объеме транзакций по банковским картам от россиян в адрес букмекерских компаний в 2024 году объем кредитных карт превышает 4% платежей – 149 миллиона транзакций.
«Можно говорить как минимум о том, что по меньшей мере 35 млрд рублей кредитных денег было потрачено игроками на ставки в 2024 году», – отметил автор законопроекта Андрей Кутепов.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Коммерсантъ»
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