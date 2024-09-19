  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

Россияне потратили 35 млрд рублей кредитных денег на ставки в 2024 году

На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект, предлагающий запретить букмекерам принимать платежи лиц, использующих кредитные карты.

В общем объеме транзакций по банковским картам от россиян в адрес букмекерских компаний в 2024 году объем кредитных карт превышает 4% платежей – 149 миллиона транзакций.

«Можно говорить как минимум о том, что по меньшей мере 35 млрд рублей кредитных денег было потрачено игроками на ставки в 2024 году», – отметил автор законопроекта Андрей Кутепов.

Ставки на Спортсе

Сафонов начал опровергать букмекеров – есть первое достижение в «ПСЖ»

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Коммерсантъ»
Ставки на спорт
Ставки на сегодня
Индустрия
Рекомендуем
Ставки в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Директор Первой СРО о запрете кредитных карт для оплаты азартных игр: «Очередное затруднение работы легальных букмекеров и преимущество для нелегального рынка»
11 минут назад
Казахстанские военные будут нести дисциплинарную ответственность за участие в азартных играх
1сегодня, 14:22
Корниленко стал амбассадором «Фонбет» в Беларуси
сегодня, 14:04
Администратор «Пятерочки» проиграл на ставках 2,7 миллиона рублей из кассы магазина
3сегодня, 13:08
Николай Оганезов: «Законодатели обходят стороной вопрос лудомании среди многочисленных любителей лотерей»
сегодня, 12:35
Левандовски три сезона подряд забивает в первом туре ЛЧ, а его команды – побеждают
1сегодня, 11:43
Около 40 миллионов россиян участвовали в лотереях в 2023 году
сегодня, 10:53
«Монако» не сможет остановить нападение «Барселоны». Прогноз Карена Адамяна на матч ЛЧ
2сегодня, 10:12
«Барса» котируется фаворитом матча с «Монако» в ЛЧ. На клуб Головина дают кэф 4.70
1сегодня, 09:45
«Реал» стал фаворитом на победу в общем этапе Лиги чемпионов. «Ман Сити» – 2-й у букмекеров, «Бавария» – 3-я
9сегодня, 08:38
Ко всем новостям
Последние новости
Матч Лиги Ставок Лиги Легенд «Зенит» — ЦСКА перенесен на стадион «Смена»
сегодня, 12:43Реклама
19-20 сентября в Пестово пройдет единственный в России Кубок «Континентальной гольф-лиги»
сегодня, 09:33Реклама
Сафонов дебютирует за «ПСЖ» в Лиге чемпионов – против «Жироны». 2.55 – сыграет на ноль
3вчера, 17:51
Вмешательство ВАР в концовке матча спасло экспресс клиента BetBoom кф 2376! Беттор выиграл полмиллиона рублей со ставки в 180
вчера, 16:26Реклама
«Манчестер Сити» – «Интер»: большинство игроков БЕТСИТИ не верят в реванш итальянцев за поражение в финале ЛЧ
вчера, 09:03Реклама
«Ливерпуль» не проигрывает по угловым в ЛЧ 22 матча подряд. 1.45 – продление тренда
17 сентября, 18:54
По итогам контрольных прокатов по фигурному катанию на благотворительность направили более 1 млн рублей
17 сентября, 18:05Реклама
«Ливерпуль» – небольшой букмекерский фаворит матча с «Миланом». Англичане победили в 5 последних личных встречах
317 сентября, 07:44
«Милан» – «Ливерпуль»: большинство игроков БЕТСИТИ ставят на ничью в матче дня ЛЧ
16 сентября, 14:51Реклама
Ретро-матч «Лига Ставок Лига Легенд» памяти П.Ф. Садырина пройдет 20 сентября
16 сентября, 14:23Реклама