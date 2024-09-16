Ретро-матч «Лига Ставок Лига Легенд» памяти П.Ф. Садырина пройдет 20 сентября
20 сентября в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» состоится яркое событие «Лига Ставок Лига Легенд», в котором встретятся легенды «Зенита» и ЦСКА. Матч посвящён памяти наставника питерского и столичного клубов, а также первого тренера в истории Сборной России по футболу – Павла Фёдоровича Садырина.
В составе «Зенита» сыграют Андрей Аршавин, Вячеслав Малофеев, Игорь Денисов, Александр Горшков, Александр Спивак, Павел Погребняк и другие легенды петербургского футбола. В составе ЦСКА среди прочих выступят такие игроки, как Юрий Жирков, Алексей Березуцкий, Милош Красич и Зоран Тошич.
В тренерский штаб сине-бело-голубых войдёт Анатолий Давыдов, Анатолий Зинченко и Михаил Бирюков. Руководить армейцами будет Валерий Газзаев вместе с Александром Тархановым и Игорем Корнеевым.
Гостей стадиона ждёт насыщенная развлекательная программа, дискотека, а также фото- и автограф-сессии с участием прославленных игроков. Билеты доступны на сайте: https://legends.rfs.ru/. Начало встречи — в 17:30.
Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ» и на сайте букмекерской компании «Лига Ставок».
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