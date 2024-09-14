Ассоциация футболистов Кипра требует поделиться доходами от букмекерских компаний

Ассоциация футболистов Кипра требует поделиться доходом букмекеров.

Председатель Ассоциации футболистов Кипра (ПАСП) Спирос Неофитидис заявил, что организация должна получать долю налоговых доходов, которые поступают от букмекерских компаний. Он отметил, что футболисты являются ключевой частью спортивной индустрии и призвал правительство признать важную роль ПАСП в экономике страны.

«Без футбола государство недосчиталось бы 100 млн евро в год», – сказал Неофитидис.

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