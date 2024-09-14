  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Ассоциация футболистов Кипра требует поделиться доходами от букмекерских компаний
0

Ассоциация футболистов Кипра требует поделиться доходами от букмекерских компаний

Ассоциация футболистов Кипра требует поделиться доходом букмекеров.

Председатель Ассоциации футболистов Кипра (ПАСП) Спирос Неофитидис заявил, что организация должна получать долю налоговых доходов, которые поступают от букмекерских компаний. Он отметил, что футболисты являются ключевой частью спортивной индустрии и призвал правительство признать важную роль ПАСП в экономике страны.

«Без футбола государство недосчиталось бы 100 млн евро в год», – сказал Неофитидис.

Ставки на Спортсе

Что дают на Соболева через 2 недели после трансфера? Стали верить меньше и в голы, и в карточки

Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: lenta.cy
logoвысшая лига Кипр
Ставки на спорт
Ставки на футбол
Рекомендуем
Ставки в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Мбаппе – самый вероятный автор гола в матче «Сосьедад» – «Реал» по версии букмекеров. Форвард сделал дубль в прошлом туре Ла Лиги
9 минут назад
«Ростов» обыгрывал «Краснодар» всего 4 раза в истории. 1.30 – «быки» не проиграют
1сегодня, 11:53
«Зенит» котируется фаворитом на выезде против ЦСКА. Петербуржцы не побеждают армейцев 6 матчей подряд в игровое время
сегодня, 11:25
ЦСКА принимает лидирующий «Зенит», а новые клиенты получают бездепозитный фрибет до 15 000 ₽ от FONBET
2сегодня, 11:00Реклама
«Зенит» еще не проигрывал в этом сезоне, справятся с ЦСКА на выезде? Решайте с бонусом 2000 от Bettery
сегодня, 07:00Реклама
«Краснодар» и «Ростов» схлестнутся в южном дерби. Лига ставок дарит фрибет 4444 рублей новым клиентам
сегодня, 05:05
Прогноз Дорского на ЦСКА – «Зенит»: «Сомневаюсь, что будет пробит тотал больше 3,5»
1вчера, 14:03
Сафонов может дебютировать за «ПСЖ» в субботу. 2.20 – начнет минимум 3 матча в старте в сезоне Лиги 1
2вчера, 13:47
В США могут разрешить делать ставки на выборы президента
вчера, 12:48
В Беларуси предложили поднять налоги для виртуальных игорных заведений
1вчера, 11:57
Ко всем новостям
Последние новости
ЦСКА – «Зенит»: игроки БЕТСИТИ не сомневаются в победе команды Семака
сегодня, 07:25Реклама
Амбассадор BetBoom Павел Погребняк: «Игра ЦСКА только строится, и в некоторых моментах её вообще не видно»
вчера, 15:05Реклама
«Крылья» забили 2 гола до перерва за 17 последних матчей. 1.54 – не забьют «Рубину» в первом тайме
вчера, 14:57
Дмитрий Хомуха предсказал три ничейных результата в 8-м туре РПЛ сезона-2024/2025
вчера, 14:40Реклама
Любители фигурного катания помогут детям
вчера, 13:39Реклама
Амбассадор BetBoom Никита Ковальчук: «Только от «Арсенала» зависит, как будет выглядеть игра»
вчера, 10:15Реклама
Дзюба больше не сыграет за сборную России, по мнению букмекеров. Ему остался один гол, чтобы побить рекорд Кержакова
12вчера, 10:02
BetBoom и 40 000 000 рублей! Масштабная акция «Мега Гонка» стартует в клубах букмекерской компании
вчера, 09:40Реклама
Ставка в 103 рубля на экспресс с кэфом 13528 помогла клиенту BetBoom выиграть почти 1.5 миллиона рублей! Купон спас гол Сперцяна на последних минутах матча
11 сентября, 15:04Реклама
FONBET И ФК Черноморец представляют коллекцию мерча
11 сентября, 14:01Реклама